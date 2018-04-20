Минздрав назвал критику Володина в свой адрес ошибочной

Пресс-служба министерства здравоохранения РФ прокомментировала заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что ведомство недостаточно эффективно работает над импортозамещением в сфере производства лекарственных средств.

«В связи с поступающими запросами относительно данных по импортозамещению лекарств министерство здравоохранения отмечает, что, по-видимому, произошла ошибка: импортозамещение лекарств, как и любое другое импортозамещение и развитие отечественного производства, не относится к полномочиям Минздрава России», — цитирует РИА Новости ответ пресс-службы министерства.

В ведомстве напомнили, что с 2012 по 2018 годы доля зарегистрированных лекарств российского производства выросла с 61% до 84% соответственно.

Напомним, ранее Володин заявил о намерении поставить перед новым премьер-министром РФ вопрос о недостаточно эффективном импортозамещении в сфере обеспечения лекарствами, возложив вину за недоработку на министерство здравоохранения.