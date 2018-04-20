Миссия невыполнима: Вашингтон продолжает взламывать Россию санкциями

Ключевая цель санкций, которые против Российской Федерации не устает применять Вашингтон — "взлом" российской экономики. Однако Соединенные Штаты Америки не способны осуществить это — говорит Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений."Санкции США не привели к каким-то серьезным последствиям, но определенный эффект они, безусловно, произвели — американцы смогли создать вредное для нас давление на рубль. Сейчас, когда возникла некоторая пауза, России не следует расслабляться, потому что очевидно, что в будущем последуют новые санкционные удары", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".Цель санкций, как отмечает Колташов, не в том, чтобы уничтожить действующий в России порядок, и даже не в том, чтобы вернуть Крым Украине — санкции накладываются на РФ для того, чтобы "взломать" отечественную экономику и присвоить ресурсы, которые есть у нашей страны."Взламывая" рынок РФ, американцы, у которых полно проблем в своей собственной экономике, хотят решить их, но у Вашингтона, как заключает Колташов, ничего не получится.