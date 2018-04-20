Мустафина заявила, что была готова к своим падениям на ЧР

Российская гимнастка Алия Мустафина заявила РИА Новости, что была готова к тому, что у нее будут ошибки на снарядах на чемпионате России по спортивной гимнастке, но, в целом, она выполнила свой план на турнир.

Мустафина заняла четвертое место в многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани. Для нее этот турнир стал первым после возобновления карьеры.

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"Я очень рада, если честно. Я выполнила кучу скромных малых целей и даже их перевыполнила. У меня только удовлетворение. Понравилось, что я после падения на прыжке смогла собраться, и дальше прошла все основные снаряды без падений. Это было очень важно. Собраться было не тяжело. Тяжело было включиться на эти соревнования. Но я была настроена, что буду падать на этих соревнованиях", - сказала Мустафина.