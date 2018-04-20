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» » На Донбассе увеличилось количество нарушений: — СММ ОБСЕ

На Донбассе увеличилось количество нарушений: — СММ ОБСЕ


Добавлено: 20 апр 2018 в 15:00, Категория: Украина
На Донбассе увеличилось количество нарушений: — СММ ОБСЕ

За неделю в зоне проведения АТО на Донбассе количество нарушений режима прекращения огня увеличилась на 10% и составило около пяти тысяч. Об этом сказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

«Наблюдатели миссии зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 10%, всего 4 тыс 827 таких случаев. В то же время, количество случаев применения тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, увеличилось в девять раз», — заявил Хуг на брифинге.


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Добавлено: 20 апр 2018 в 15:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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