За неделю в зоне проведения АТО на Донбассе количество нарушений режима прекращения огня увеличилась на 10% и составило около пяти тысяч. Об этом сказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

«Наблюдатели миссии зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 10%, всего 4 тыс 827 таких случаев. В то же время, количество случаев применения тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, увеличилось в девять раз», — заявил Хуг на брифинге.