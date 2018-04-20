На Калимантане открыт новый вид муравьев-камикадзе

Группа зоологов из Австрии, Брунея и Таиланда описала новый вид муравьев, обитающий в лесах острова Калимантан. Когда на муравейник этого вида нападает враг, муравьи в качестве последнего средства защиты могут прибегнуть к самоубийственному методу. Муравей резко сокращает мышцы, так что его тело разрывается, и противника обрызгивает ядовитое и клейкое вещество. Оно вырабатывается в нижнечелюстных железах, которые у этих муравьев очень большие и простираются вдоль всего тела. Вид получил название Colobopsis explodens.

Исследователи отмечают, что у данного вида, как и у его близких родственников, есть две формы рабочих муравьев. Более крупные муравьи имеют особенно большие головы, размер которых примерно соответствуют диаметру входа в муравьиное гнездо. Они охраняют вход от чужих, просто затыкая его своей головой. А для более мелкой формы муравьев характерно использование в территориальных схватках с соседями и при обороне от хищников “химического оружия”.

Фото: Heinz Wiesbauer

Алиса Лачини (Alice Laciny), работающая в зоологическом отделе венского Музея естественной истории, рассказывает, что известно несколько видов таких «взрывающихся муравьев». Все они обитают в Юго-Восточной Азии. Относятся они к роду Colobopsis (ране включались в состав рода Camponotus). Первый такой вид был открыт в 1916 году в Сингапуре. Но с 1930-х годов новых «взрывающихся муравьев» не обнаруживалось.

Описание вида опубликовано в журнале ZooKeys.