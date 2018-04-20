«Нафтогаз» ответил на иск «Газпрома» о расторжении контрактов

НАК Нафтогаз Украины готов к новым встречам в Стокгольмском трибунале с российским Газпромом.

«Отправить документы — это еще не „расторжение”.Мы ждем новых встреч в Стокгольме», — говорится в сообщении на странице НАК в Facebookвечером в пятницу, 20 апреля.

В Нафтогазе напомнили, что действующие до 2020 года контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража.

«Кстати, обжалование арбитражных решений не останавливает их действие. Газпром по-прежнему должен нам $2,56 млрд плюс проценты», — отметили в украинской монополии.

Как ранее сообщала «Русская Весна» сегодня Газпром уведомил, что направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа и его транзит через территорию Украины, поскольку соответствующие переговоры между компаниями к результату не привели.