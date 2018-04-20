Напавший на одноклассников в Стерлитамаке школьник арестован

Ранивший одноклассницу и педагога ножом и устроивший в классе школы № 1 Стерлитамака пожар школьник арестован на два месяца. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 18 апреля 17-летний ученик ворвался в кабинет информатики и напал на одноклассницу и учительницу, ранил себя, затем облил помещение бензином и поджег его. Испугавшись сигнала пожарной сигнализации, еще одна ученица выпрыгнула из окна второго этажа. Трое подростков и педагог были госпитализированы.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактики. Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ сообщила, что директор школы знал о намерениях мальчика. Он проводил с ним и его родителями профилактическую беседу.