Россия угрожает Украине жесткими действиями из-за задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого судна «Норд». Об этом говорится в заявлении опубликованном пресс-службой российского МИД.

«Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем рыболовецкого судна „Норд“, пиратски захваченного более месяца назад в Азовском море. Возмущены циничным произволом, творимым киевским режимом в отношении простых моряков. Насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений», — сказано в заявлении ведомства Сергея Лаврова.

«Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия», — сказано в угрозах российских дипломатов.