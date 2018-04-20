Наталья Касперская разгромила мантры и мифы о цифровой экономике

Восемнадцатого апреля, в Петербургском Экспофоруме более 2000 представителей «креативного класса» обсуждали цифровую экономику на форуме имени ее самой. И выяснилось, что как минимум у многих специалистов нет единого понимания, что же это такое за зверь. Мало того, некоторые представители высокотехнологичного бизнеса, которых общественное мнение огульно записало в адепты цифровизации, проявили себя с противоположной стороны, как вполне адекватные люди.

Сам по себе термин «Цифровая экономика» вошел в нашу жизнь несколько лет назад, с легкой руки группы технократов, окопавшихся в «Сколково» и Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Именно эти структуры, вместе с близкой им по духу «Высшей школой экономики», последние годы активно осваивали российский бюджет, выдавая на гора более чем спорные, а порой и откровенно жуткие, «форсайт проекты» вроде «Детство 2030» или «Образование 2030». В условиях номинального запрета на идеологию и фактического торжества вульгарного социал-дарвинизма названные институты заняли место духовных лидеров и поставщиков ценностей и смыслов нашей «элиты»--за что эта самая элита их все время щедро кормила, в отличии от патриотов. Придуманная в Сколково «Цифровая экономика» стала одним из главных мифов действующей политической системы—который оказался удобен как для тех, кто зарабатывает на цифровизации—в частности, банкиров, так и для бесчисленной армии чиновников, которые стали повторять мантру о цифровой экономике по любому поводу после того, как это словосочетание несколько раз употребил Президент Путин.

Как показал вчерашний форум, ставший первым и пока крупнейшим в России событием в сфере цифровой экономики, даже среди IT специалистов и работников инновационной сферы нет единого понимания что же такое ЦЭ. И фантазии Германа Грефа, который мечтает жить в «нейромире», превратив людей в киборгов, а коров-в аватаров , и для этого пытается отменить оборот наличных денег и приватизировать функции государства —это трудности в основном самого Германа Оскаровича и его лечащего врача, а также некоторых деятелей из «Сколково»--которым нужно как-то оправдывать получаемые из бюджета миллиарды (кстати, модератор вчерашнего форума Дмитрий Песков признался что именно он с коллегами по АСИ и Сколково разрабатывал правительственную программу «Цифровая экономика в РФ»-равно как прочие цифровые законопроекты, которых набирается уже больше 50 штук ).

Большинство же нормальных людей, в том числе и работников инновационных отраслей, вовсе не готовы наделять роботов равными правами с людьми и даже передавать компьютеру сколь-нибудь существенные функции—не говоря уж о тотальном контроле за личностью, нумерации людей и произвольных манипуляциях с персональными данными. Именно против этого, как уже неоднократно рассказывала «Катюша», выступают православные верующие, требующие, устами Святейшего Патриарха, не лишать их возможности жить и работать без чипов и электронных досье, к которым может получить доступ любой желающий.

Главной интригой форума стало выступление главы Роснано Анатолия Чубайса – который прямо заявил что он приехал на форум ЦЭ чтобы «выступить против цифровой экономики», что нельзя забывать о реальном секторе - и рассказал как они с Грефом поделили инновационный мир.

Хотя отношение к главному приватизатору страны у патриотов давно сформировано, с некоторыми его тезисами сложно не согласиться. Возможно, новая риторика Анатолия Борисовича каким-то образом связана с антироссийскими санкциями США и может быть косвенным свидетельством благотворности того пинка, который получили наши олигархи от своих уважаемых американских и т.п. «партнеров», с которыми они привыкли заседать в Бильдельбергских клубах.

Что же до Германа Грефа, то он на форум не приехал, прислав зама—видимо, аппаратный вес Чубайса все-таки выше, а может, Герман Оскарович просто осознал что в нынешней геополитической ситуации он со своими аватарами может быть не так понят.

Да и, кроме того, на Петербургский цифровой форум приехала не только избранная публика с промытыми мозгами—как в Думу или в Совет Федерации на слушания по цифровой экономике, но и множество вполне адекватных людей, в том числе представителей реального сектора –которых до сих пор к обсуждению ЦЭ не допускали.

Самым же ярким событием форума стало выступление действительно серьезного IT бизнесмена, соучредителя «Лаборатории Касперской» и проекта «Infowatch» Натальи Касперской, которая прямо назвала Цифровую экономику «медийным феноменом» и даже «информационным пузырем», разоблачив мифы о необыкновенной цифровизации «Теслы» и т.п. «продвинутых» компаний, а также о невероятной выгодности цифровизации всех сфер жизни: «Индия гораздо раньше нас начала цифровизацию—и в результате она принесла им убыток в 1% от ВВП».

http://katyusha.org/view?id=9759