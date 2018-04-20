Недорогие щенки от лучших заводчиков в Москве

Вы решили приобрести собачку, но не знаете об особенностях той или иной породы? Позвоните нам, и мы вас обязательно проконсультируем по всем интересующим вас вопросам.

Наши производители в большинстве частные заводчики. Советуем вам при приобретении вашего малыша http://citydog.top/drugaya-poroda-sobaki.html детально изучить документы на питомца (метрика щенка или родословная), ветеринарный паспорт международного образца с прививками и печатями. Проверить наличие клейма или чипа (если такой имеется).

Однако, прежде чем приобретать собаку, ответьте сами себе на вопрос для чего она вам нужна? Сколько времени и денег вы готовы отдать собаке?

Вакцинация стоит денег, лечение тоже не бесплатно, еда, дрессировка — и подавно. У вас имеются ли на это свободные средства? Беря собаку, обращайте внимание на то, привита ли она. Если есть овчарка, но ни слова о прививках, или привитая, то берите вторую. Потому как первые (с вероятностью 99%) не привиты. А несколько уколов вам обойдутся в ту самую разницу.

В случае, если собака привита, требуйте «Международный паспорт собаки». Стоит это дело не очень много, а в нем указаны те прививки, которые уже сделаны щенку.

Щенок меняет ваше расписание, стиль жизни, порядок в квартире. Вы готовы к резкой смене обстановки?

Заботливый уход и хорошее содержание - необходимое условие грамотного взращивания малыша. У него должно быть свое место - просторное, сухое, чистое и теплое. Подстилку нужно систематически стирать, щенка - ежедневно чистить.

Процедура чистки - отличный массаж для кожного покрова, улучшающий кровообращение, содействующий выводу продуктов обмена веществ, удаляющий с кожи пыль, перхоть и грязь. Ушки следует обрабатывать ватным тампоном, глаза - влажной марлей.

Хозяин малыша должен позаботиться о компетентном воспитании и кормлении животного.