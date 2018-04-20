Нет слов: в США растерялись после передачи Сирией американских ракет в Россию

Сирия направила в Россию две неразорвавшиеся в ходе удара Соединенных Штатов крылатые ракеты, заявил источник в Минобороны Сирии.

Известие о том, что Россия получила две неразорвавшиеся американские ракеты, оставшиеся на территории САР после удара коалиции 14 апреля, вызвала растерянность в Пентагоне, передает издание «Царь Град». Американский генерал Кеннет Маккензи не смог дать никакого комментария по этой информации.

Ранее в ряде СМИ было озвучено о том, после удара США и их союзников, сирийские военные обнаружили на территории страны два неразорвавшихся снаряда. В Дамаске было принято решение о передаче ракет на изучение в Россию, что, по данным Минобороны Сирии, было сделано 18 апреля.

В военном ведомстве США растерялись и не смогли дать ответа на вопрос ни по поводу наличия у Сирии двух неразорвавшихся крылатых ракет «Томагавк», ни о том, что они были переданы России. Генерал-лейтенант Кеннет Маккензи сообщил, что случившееся является новостью для него и ему нечего сказать по этому поводу.

«Для меня это новое. Не знаю», - сказал он.