«О, Боже, какой мужчина!» Певица Натали обезоружена Султаном Ураганом

Лейбл «Первое музыкальное» представляет яркую новинку группы «СУЛТАН УРАГАН» и певицы НАТАЛИ – совместную песню под названием «Я без оружия».Популярность Султана Урагана, автора и исполнителя таких хитов как «На дискотеку», который набрал уже более 70 000 000 просмотров на YouTube, «Понаехали» и «Валенки», стремительно растет. Его песни хорошо известны не только в нашей стране, но и за рубежом, а потому, желая еще больше подогреть интерес своей публики, артист решил выпус-тить новый дуэт, на этот раз - с известной российской певицей.Автор трека Дарья Кузнецова специально написала композицию «Я без оружия» для совместного проекта Султана и Натали, сообщили журналисту Planet Today. Кстати, Султан выступил соавтором слов для трека. Воплощенный в жизнь дуэт мгновенно заиграл яркими красками, наполнившись эмоциями каждого из участников успешного тандема.Как и другие песни группы, трек призван подарить людям хорошее настроение и позитив. А сам по себе дуэт Султана Урагана и Натали станет приятным и неожиданным сюрпризом для их поклонников!Релиз песни «Я без оружия» намечен на 20 апреля 2018 и состоится на всех крупнейших музыкальных сервисах, в том числе: iTunes, Google play, Apple music, Музыка Билайн, Yandex Музыка и других.