Обучение на стропальщика в Марстар

Стропальщик – это рабочая профессия, связанная с выполнением строповки или обвязки грузов для осуществления погрузки или разгрузки на специальном грузоподъемном механизме. Профессия является востребованной на стройке, на складах, в портах, на железной дороге и в тяжелой промышленности. Сама профессия получила название от названия крюка, который используется для подъема грузов.

Курсы и удостоверение стропальщиков в СПб можно получить в «МАРСТАР».

Стропальщик – это одна из востребованных рабочих профессий. В учебном центре вы сможете обучиться данной профессии или пройти повышение квалификации. Диплом или удостоверение мастера вы получите после того как освоите программу под руководством лучших специалистов центра – профессионалов своего дела. Слушатели изучают методы строповки тяжеловесных грузов, механизмами грузозахвата, сроками использования стропов, грузоподъемными возможностями агрегатов. Немаловажным является изучение инструкций по безопасной работе, методов складирования различных грузов, выбраковки приспособлений и прочее.

Учебная программа на профессию «Стропальщик» 3 разряда включает в себя 122 часа, из которых 80 часов составляет практическая часть, а остальное – теоретические лекции. Контроль знаний слушателей проводится в виде девяти зачетов и одного экзамена. Для зачисления на обучение необходимо заполнить лист регистрации и заявку.

ЧОУ ДПО «МАРСТАР» имеет все необходимые лицензии по основным и дополнительным программам и проводит обучение и переобучение специалистов. Учебный центр работает по 2 основным направлениям: морское и береговое. Широкий спектр профессий центра позволяет ему быть лидером среди учебных заведений в Северо-западной части страны. Специалисты центра обладают большим опытом в подготовке и переподготовке по всем профессиям.