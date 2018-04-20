Онлайн-сервис Netflix собирается открыть свою сеть кинотеатров

Как сообщили анонимные источник издания The Los Angeles Times, онлайн-сервис Netflix планирует создание своей сети кинотеатров. Инсайдеры утверждают, что руководство компании планировало сделку с сетью Landmark Theaters, однако цена оказалась слишком высокой.Журналисты сходятся во мнении, что идея наличия у Netflix кинотеатров вполне неплоха. Хотя сервис и потратил более восьми миллиардов долларов на производство собственного контента, их фильмы и сериалы не могут конкурировать с теми, которые показывают на больших экранах. Хотя бы потому, что без этого им не получить Оскар или другие престижные премии. Обладание такими наградами могло бы привлечь к работе над новыми проектами видных деятелей кино, а также большее количество зрителей.Кроме того, своя сеть кинотеатров, несомненно, принесла бы Netflix дополнительный доход с продаж билетов и сопутствующих товаров (попкорн, напитки и так далее).Сейчас сотрудничество компании с кинотеатрами оказывается невозможным из-за желания руководства начинать показ фильмов онлайн в тот же день, что и на широком экране. Владельцев мультиплексов это, конечно же, не устраивает.За прошлый год Netflix удалось заработать 2,67 миллиарда долларов и обогнать Warner Bros, 21st Century Fox и Sony. Тем не менее, недавно компания была вынуждена отказаться от участия в Каннском кинофестивале, так как для этого требовалось некоторое время показывать их фильмы во французских кинотеатрах.