Опыт боевых действий в Сирии использовали в рамках командно-штабной тренировки ЮВО

Трехдневная плановая КШТ под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова завершилась. В ней были задействованы управления штаба округа и подчиненных объединений, командный состав соединений ЮВО.

Во время тренировки был отработан порядок управления войсками в ходе непрерывного огневого поражения объектов и живой силы условного противника.

Решением командующего войсками ЮВО в практику действий подразделений полевых пунктов управления был введен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе опыт боевых действий в Сирии.

Обработка разведывательных данных и принятие решений на огневой поражение осуществлялась в глобальной системе разведывательно-огневых и ударных контуров, действующих на нескольких операционных направлениях.

Кроме того, генерал-полковник А.Дворников оценил созданную систему маскировки командных пунктов, работу подразделений радио-электронной борьбы, инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, военной полиции и расчетов беспилотных летательных аппаратов, задействованных с этой целью.

Для оценки качества маскировки пунктов управления применили беспилотные летательные аппараты, используя воздушную видеосъемку.

«Все полевые пункты управления штаба округа, общевойсковых армий ЮВО, 4 армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии обеспечили уверенное управление войсками в едином замысле КШТ», - отметил генерал-полковник А.Дворников.

В тренировке принимали участие более 4 тыс. военнослужащих и было задействовано около 1 тыс. единиц военной техники.