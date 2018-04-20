Овечкин установил рекорд "Вашингтона" по матчам в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российский капитан клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин стал лидером команды по числу игр за "Кэпиталз" в плей-офф лиги, сообщает TSN.

В четверг Овечкин вышел на лед в матче плей-офф в 101-й раз в карьере. Это был четвертый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с "Коламбусом". 32-летний российский хоккеист обошел Келли Миллера (1987-1998 года), Дэйла Хантера (1988-1998) и Никласа Бэкстрема (2008 – н.в.), у которых по 100 матчей за "Вашингтон" в плей-офф.

В своем 101-м матче Овечкин забил гол и отдал результативный пас, а "Вашингтон" сравнял счет в серии – 2-2.