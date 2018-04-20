Парубий исключил возможность досрочных парламентских выборов в Украине

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заверил, что досрочных выборов в украинский парламент не будет.Очередные парламентские и президентские выборы в Украине должны состоятся в 2019 году. При этом в украинских СМИ регулярно появляется информация о возможном проведении досрочных выборов, однако власти настаивают, что выборы должны быть в следующем году."Вопросы и дискуссии о досрочных выборах существуют столько, сколько существует Верховная рада. Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа, системная, непростая. Будут решение, нужные для общества, нужные для безопасности и обороны… паралич системы власти — это одна из худших услуг для украинской обороноспособности", — заявил Парубий в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".