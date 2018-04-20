Пентагон, опасаясь достижений России и Китая, создает Центр искусственного интеллекта

Министерство обороны США работает над планом создания Центра искусственного интеллекта, сообщает DefenseNews.

В рамках проекта предполагается упорядочить разрабатываемые ведомством программы подобного характера.

В качестве причины создания центра указывается серьезная обеспокоенность Пентагона достижениями России и Китая в сфере искусственного интеллекта. Как отмечает издание, эти страны прилагают «усилия всего правительства для того, чтобы инвестировать и развивать» эту сферу научных разработок. По словам главы Совета по инновациям в области обороны Эрика Шмидта, к 2025 году Китай значительно опередит США в области искусственного интеллекта.

Как заметил заместитель министра обороны США по НИОКР Майкл Гриффин, сейчас создание центра находится на начальном этапе.

«В настоящее время вместе с сотрудниками мы решаем, кто будет руководить центром, где он будет находиться, какими проектами он будет заниматься, а самое важное — как такой центр впишется в общую стратегию разработок искусственного интеллекта министерства и нации в целом», — заявил Гриффин.

Планируется, что центр будет тесно сотрудничать с американскими университетами.