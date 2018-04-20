Песков обвинил США в намеренном создании трудностей для «Аэрофлота»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль разделяет опасения российского МИДа по поводу возможной приостановки авиасообщения с Соединенными Штатами из-за «преднамеренного создания трудностей» со стороны Вашингтона.

«Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американской стороны здесь нет, потому что сокращения не касались консульских секций. Это преднамеренное создание трудностей, которое лежит на совести наших коллег. Мы обеспокоены и не хотели бы такого развития событий», — цитирует Пескова РБК.

Ранее МИД РФ не исключил, что прямое авиасообщение между Россией и США (его осуществляет сейчас только авиакомпания «Аэрофлот») может быть прекращено из-за задержек с выдачей виз членам экипажей самолетов. Впоследствии авиаперевозчик пояснил, что имеющихся у его сотрудников виз хватит на несколько месяцев — правда, возможно, в это время им придется перерабатывать за тех, кто не может получить визу сейчас.

«Аэрофлот» летает в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон. До начала марта прямые рейсы осуществляла также американская авиакомпания Delta.