Песков прокомментировал эпизод с проститутками из мемуаров экс-директора ФБР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из сцен из мемуаров экс-директора ФСБ Джеймса Коми никогда не могла состояться. Как уточняет «Интерфакс», речь идет о беседе, в которой президент РФ Владимир Путин уверяет своего американского коллегу Дональда Трампа, что в России самые красивые проститутки.

«Если так написано в книге, то, как минимум, эта часть не соответствует действительности. Президент Путин не мог такого говорить и не говорил президенту Трампу», - сказал Песков в ответ на вопрос о правдоподобии описываемого момента.

Официальный представитель Кремля отметил, что лидеры двух стран не общались до избрания Трампа президентом США.

«Что касается остального содержания книги, то не берусь судить. Не читали», - сказал Песков.