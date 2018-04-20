Поклонская: США усиливают санкционное давление на Россию от безысходности

США усиливают антироссийские санкции от безысходности. Об этом заявила депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская.

На полях Ялтинского международного экономического форума Поклонская заявила, что Россия сильное государство и великая страна, которую «всегда будут уважать и с которой всегда будут считаться». Депутат подчеркнула, что Россию нужно не бояться, а «сотрудничать и дружить, и тогда Западу станет легче».

Также Поклонская сообщила, что МИД РФ готовит разумные ответные меры на санкционное давление США.