«Покупайте землю, ведь ее больше не производят»!

Знаменитая фраза Марка Твена сегодня актуальна не меньше, чем на рубеже 19 и 20 веков. Земля, как и прежде очень ценный инвестиционный актив. И не только инвестиционный. Все больше людей приобретают землю в Новосибирске под строительство коттеджей, коммерческое использование, инвестирование и пр. Это неудивительно, ведь с каждым годом стоимость земли в Новосибирске под строительство увеличивается, и покупка любого земельного участка является выгодными капиталовложением.

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