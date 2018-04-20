Помощь сторонних организаций в ведении дел

На сегодняшний день ни одно предприятие не может вести конкурентные и успешные дела без точно спланированных и введенных IT технологий. Это приводит к умножению не только необходимых и важных модернизаций внутри предприятия, но и к стремительному увеличению штата. Мы предоставляем аутсорсинг кадров по различным специальностям в сфере IT.

Различают множество видов аутсорсинга – почти все неосновные виды деятельности можно передать на выполнение аутсорсинговым компаниям https://cqr.company.

IT аутсорсинг – это передача огромного перечня функций, связанных с обслуживанием компьютеров и прочей офисной техники. Каждая услуга в этой сфере может быть причислена либо к обслуживанию оборудования (ремонт принтера, моноблока и т.д.), либо к программному обеспечению (основание и сопровождение компьютерных программ). IT аутсорсинг наиболее распространен во всем мире – это связано с активизацией применения информационных технологий и высокими требованиями к специалистам в этой области.

Основная задача ИТ-аутсорсинга — помощь и дальнейшее развитие IT-инфраструктуры организации. В наше время каждая вторая компания нуждается в ИТ-услугах, а спектр работы у разных организаций кардинально отличается. Например, кому-то необходимо:

* разработать мобильное приложение и внедрить его во взаимодействие с клиентами;

* настроить собственный сервер для корректной работы сайта или хранения необходимой информации;

* установить и настроить индивидуальные компьютеры, принтеры, сканеры и другую оргтехнику;

В этом случае работы, укладывающиеся в ИТ-аутсорсинг, будут кардинально отличаться друг от друга.

По направлениям работы можно разделить на пять больших категорий:

А) Комплексное обслуживание.

Б) Разработка программного обеспечения.

В) Поддержка связи внутри организации.

Г) Обслуживание серверов.