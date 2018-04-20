Порошенко предложил лишить крымчан гражданства

Президент Украины Петр Порошенко предложил лишать жителей Крыма украинского гражданства. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

В нем говорится, что получение жителями полуострова российских паспортов является «противоправным действием на временно оккупированной территории», а гражданами Украины названы «все граждане бывшего СССР, которые на момент провозглашения независимости» постоянно проживали на ее территории и гражданство которых было «установлено до 1 мая 2018 года».

Ярким примером отношения Киева к крымским паспортам является ситуация с российским рыболовным судном «Норд», которое было арестовано в Азовском море украинскими пограничниками.

Моряков судили за незаконное пересечение границы и оштрафовали, а капитану Владимиру Горбенко вменили «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» и арестовали, после чего выпустили под залог.