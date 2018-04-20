Посольство России направило Лондону ноту из-за заявления G7 по «делу Скрипалей»

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Российское посольство в Великобритании направило в МИД королевства ноту после заявления стран «Большой семёрки» по «делу Скрипалей», передаёт РИА «Новости».

В ноте отмечается несогласие с политикой обвинения России и очередными обвинениями в адрес Москвы, не подтверждёнными доказательствами, но озвученными уже от лица руководства всех участников «Группы семи».

«Вызывает сожаление, что страны «семёрки» позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях», — сообщил представитель посольства.

По его словам, в Москве рассчитывают на то, что Великобритания будет действовать «как цивилизованное и ответственное государство», несмотря на существующие между странами разногласия.

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«Правительство консерваторов должно найти в себе силы перебороть конъюнктурные политические амбиции и воздерживаться от действий, прямо подрывающих букву и дух КЗХО и ведущих к дальнейшему ухудшению двусторонних российско-британских отношений», — сказал представитель посольства.

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семёрки» опубликовали совместное заявление, в котором призвали Москву ответить на вопросы по инциденту в Солсбери.

Ранее 4 марта в пригороде Лондона произошло покушение на проживающего в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, что спровоцировало крупный международный скандал.

По версии британских властей, которая не подтверждена верифицируемыми доказательствами, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом А234 неизвестного происхождения причастно Российское государство,

Представители России на всех уровнях категорически отрицают подобные предположения.

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