МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин защитил магистерскую диссертацию во Владимирском филиале РАНХиГС, сообщили РИА Новости в пресс-службе промоутерской компании "Мир бокса".

Как отметили в пресс-службе, защита диссертации по теме "Разработка оптимальной структуры исполнительных органов местного самоуправления (на примере администрации Чеховского муниципального района Московской области)" состоялась 19 апреля.

Также магистерскую диссертацию защитил другой российский боксер Эдуард Трояновский.

Поветкин на профессиональном ринге одержал 34 победы (24 - нокаутом), при одном поражении. Россиянин завоевал право быть официальным претендентом на бой за титул WBA Super с британцем Энтони Джошуа в декабре 2017 года, когда победил единогласным решением судей румына Кристиана Хаммера. 31 марта Поветкин подтвердил свое право, нокаутировав британца Дэвида Прайса.

Трояновский (27 побед (24 - нокаутом) при одном поражении) является обязательным претендентом на титул WBA в первом полусреднем весе.