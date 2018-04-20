Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Для повышения минимальной заработной платы в Украине в этом году нет экономических оснований.Такое заявление сделал представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман.Так, в МВФ считают, что сумма государственного долга Украины имеет все еще значительный размер и повышение минималки подвергает риску исполнение Украиной обязательств перед внешними партнерами.«Мы обеспокоены ростом расходного давления на фоне слишком оптимистичных, по нашему убеждению, прогнозов доходной части бюджета. Учитывая это, мы не видим фискального пространства для увеличения бюджетных расходов в 2018 году«, — отметил Люнгман.Следует отметить, что позиция МВФ в этом вопросе была всегда однозначной: повышение минимальной зарплаты возможно исключительно при наличии экономических оснований. Сегодня, по мнению МВФ, увеличение расходов экономически невозможно.