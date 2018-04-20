Правительство увеличит пошлины на водительские права и загранпаспорт

19 апреля правительство России одобрило и внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, увеличивающий госпошлины за регистрацию транспортных средств, получение национального водительского удостоверения и выдачу загранпаспорта нового поколения. С документом можно ознакомиться на сайте кабмина.

«Предлагаемое увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации», — сказано в документе.

Госпошлина за регистрацию транспортных средств была увеличена до 1,5 тысяч рублей. Сейчас стоимость услуги составляет 800 рублей.

С двух до трех тысяч будет увеличен сбор за получение национального водительского удостоверения. Загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации для граждан старше 14 лет вместо 3,5 тысяч рублей будут платить пять тысяч рублей. Не достигшие этого возраста — вместо 1,5 тысяч рублей будут платить 2,5 тысячи рублей.