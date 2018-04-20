Проект Testing Hypotheticals получил гран-при конкурса Lexus Design Award 2018

На днях в Милане состоялась церемония награждения победителей международного конкурса Lexus Design Award 2018, в рамках которой Lexus International объявил обладателя Гран-при. Им стал проект Testing Hypotheticals группы Extrapolation Factory (дизайнеры Кристофер Вебкен и Эллиотт П. Монтгомери) – тестовая площадка для практической проверки теорий о взаимосвязях между обществом, технологиями и окружающей средой.

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В этом году в конкурсе Lexus Design Award приняли участие дизайнеры из 68 стран, представившие рекордное количество работ – 1 319 – на тему «CO-». В Lexus уверены, что дизайн способен в будущем изменить жизнь человечества к лучшему.

«Проект, победивший в этом году, отражает современное осмысление роли дизайна в наших активно развивающихся и технологически эволюционирующих обществах. Продукты стали играть менее значимую роль. При этом дизайн образование/обучение и дизайн-мышление заняли приоритетное место», — говорит архитектор Дэвид Аджайе, член жюри конкурса Lexus Design Award 2018.

В этом году (уже шестом по счету) темой конкурса стал латинский префикс «СО-», обозначающий идею взаимодействия и союза в гармонии.