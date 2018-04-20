Расстрелянный «всушниками» легендарный Т-34 возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО)

Показать меню
Актуально
Белла Хадид топлес и слухи о возобновлении отношений с The Weeknd - 14:31 Белла Хадид топлес и слухи о возобновлении отношений с The Weeknd Победитель «Евровидения-2017? Сальвадор Собрал вновь на сцене после пересадки - 14:32 Победитель «Евровидения-2017? Сальвадор Собрал вновь на сцене после пересадки сердца Джастин Бибер спас девушку от избиения - 14:32 Джастин Бибер спас девушку от избиения Ева Лонгория получила именную звезду на Аллее славы - 14:32 Ева Лонгория получила именную звезду на Аллее славы Песков прокомментировал план Авакова по Крыму и Донбассу - 14:39 Песков прокомментировал план Авакова по Крыму и Донбассу В Министерстве обороны Украины поделились печальной новостью с Донбасса - 14:42 В Министерстве обороны Украины поделились печальной новостью с Донбасса Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть новейших Су-25СМ3 - 14:49 Штурмовую авиацию ЮВО пополнили шесть новейших Су-25СМ3 Военным выделят шесть тысяч квартир в 2018 году - 14:53 Военным выделят шесть тысяч квартир в 2018 году Мария Алехина получила 100 часов работ за акцию против блокировки Telegram - 14:56 Мария Алехина получила 100 часов работ за акцию против блокировки Telegram В Москве продлили время голосования на выборах - 14:56 В Москве продлили время голосования на выборах В Швеции разгорелся скандал после репортажа о Сирии, где США поменяли на Россию - 15:21 В Швеции разгорелся скандал после репортажа о Сирии, где США поменяли на Россию Андреев о матче Fed Cup: латвийские теннисистки очень сильны - 15:25 Андреев о матче Fed Cup: латвийские теннисистки очень сильны В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый - 15:35 В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора - 15:42 Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора Путин: Использование газомоторного топлива приоритетнее увеличения числа - 15:46 Путин: Использование газомоторного топлива приоритетнее увеличения числа электромобилей Получат по заслугам: Что ждет в Крыму измученных квартирным вопросом украинских - 15:53 Получат по заслугам: Что ждет в Крыму измученных квартирным вопросом украинских моряков SWIFT не планирует отключать Россию из-за санкций США - 16:03 SWIFT не планирует отключать Россию из-за санкций США
» » Расстрелянный «всушниками» легендарный Т-34 возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО)

Расстрелянный «всушниками» легендарный Т-34 возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО)


Добавлено: 20 апр 2018 в 13:32, Категория: Новости на сегодня
Расстрелянный «всушниками» легендарный Т-34 возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО)

Поврежденный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 после восстановления возглавит Парад Победы 9 мая в Луганске.

Об этом журналистам рассказал президент мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталий Кишкинов, известный среди мотоциклистов как «Прокурор».

Напомним, в ночь на 17 апреля ВСУ нанесли артиллерийский удар по району Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая.

В результате обстрела получил повреждения танк времен Великой Отечественной войны, который должен был принять участие в Параде Победы 9 мая, а также четыре единицы военной техники Народной милиции ЛНР.

Кишкинов напомнил, что, согласно поручению исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, подготовкой к параду техники времен Великой Отечественной войны занимаются «Ночные волки» совместно с Народной милицией Республики.

«Работа, безусловно, будет выполнена вся на 100%, а может, даже перевыполнена, потому что стоит прямое указание верховного главнокомандующего — главы Республики о том, что парад Победы должна возглавить колонна техники победителей 1945 года», — отметил Кишкинов.

Он рассказал, что «Ночные волки» уже восстановили пострадавшие от ночного обстрела ВСУ две противотанковые пушки ЗИС-2 и ЗИС-3, принимавшие участие в Великой Отечественной войне.

«Силами ремонтных подразделений ЛНР ведутся семимильными шагами восстановительные работы техники к параду Победы», — отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

«Я могу со 100% гарантией заявить, что наша техника Победы пройдет 9 мая по главной площади Луганска», — заявил он.

Командир ремонтного взвода Евгений Степаненко рассказал, что в ходе обстрела со стороны ВСУ танк Т-34 получил множество повреждений.

«Во время артобстрела со стороны ВСУ пострадала ходовая часть танка, опорные катки, двигатель, система охлаждения и смазки двигателя. Сейчас ведутся упорные работы по восстановлению, и уже около 50% трудоспособности танка восстановлено», — сообщил он.

Степаненко пояснил, что ремонт танка осложняется отсутствием необходимых запчастей, однако пообещал, что «на ходу» танк будет уже на следующей неделе.


Материалы по теме:

В Донеке идет военный парад в честь Дня Победы
Ночные волки 2015 — байкеров задержали возле Мюнхена, мотопробег в Вене и Луганске
На парад Победы в Москву точно приедет президент Азербайджана
На Парад Победы в Москву пригласили ветеранов войны из ДНР и ЛНР
Добавлено: 20 апр 2018 в 13:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе

В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе

СМИ: Франция во время удара по Сирии выпустила 12 ракет вместо 16

СМИ: Франция во время удара по Сирии выпустила 12 ракет вместо 16

Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра

Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра

Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро

Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро

Новости России
еще новости
Шойгу проинспектировал ход подготовки к параду Победы

Шойгу проинспектировал ход подготовки к параду Победы

Синоптики обещают сильный ветер и грозу в Москве 

Синоптики обещают сильный ветер и грозу в Москве 

В Хабаровске опознан последний погибший при крушении Ми-8

В Хабаровске опознан последний погибший при крушении Ми-8

Поклонская: США усиливают санкционное давление на Россию от безысходности

Поклонская: США усиливают санкционное давление на Россию от безысходности

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Группа ABBA воссоединится при помощи цифровых технологий?

Группа ABBA воссоединится при помощи цифровых технологий?

Татьяна Рудакова на прощания сказала пару слов каждому из участников

Татьяна Рудакова на прощания сказала пару слов каждому из участников

Шарлиз Терон набрала 23 килограмма, чтобы сыграть роль многодетной матери

Шарлиз Терон набрала 23 килограмма, чтобы сыграть роль многодетной матери

Анастасие Кочервей симпатичны сразу три парня

Анастасие Кочервей симпатичны сразу три парня

Новости политики
еще новости
Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна»

Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна»

Милонов: Санкции укрепляют суверенитет России

Милонов: Санкции укрепляют суверенитет России

Парубий исключил возможность досрочных парламентских выборов в Украине

Парубий исключил возможность досрочных парламентских выборов в Украине

Наталья Касперская разгромила мантры и мифы о цифровой экономике

Наталья Касперская разгромила мантры и мифы о цифровой экономике

Новости экономики
еще новости
Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Новости общества
еще новости
В войска ЮВО отправились первые команды новобранцев из Волгоградской области

В войска ЮВО отправились первые команды новобранцев из Волгоградской области

Нет слов: в США растерялись после передачи Сирией американских ракет в Россию

Нет слов: в США растерялись после передачи Сирией американских ракет в Россию

Челябинская делегация юнармейцев поделилась опытом с крымскими товарищами

Челябинская делегация юнармейцев поделилась опытом с крымскими товарищами

Хакеры взломали сайт ГП

Хакеры взломали сайт ГП "Антонов"

Происшествия
еще новости
Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Новости Украины
еще новости
В России резко упал рейтинг доверия Путину

В России резко упал рейтинг доверия Путину

На Луганщине в ходе обстрела погиб боец ВСУ, еще один получил ранения

На Луганщине в ходе обстрела погиб боец ВСУ, еще один получил ранения

Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» мало машин

Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» мало машин

«Наше терпение не безгранично» — РФ сделала громкое заявление Украине

«Наше терпение не безгранично» — РФ сделала громкое заявление Украине

Мировые новости
еще новости
Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Ученые: человек до сих пор ощущает на себе действие естественного отбора

Ученые: человек до сих пор ощущает на себе действие естественного отбора

Названы самые безопасные антивирусы для Windows 

Названы самые безопасные антивирусы для Windows 

Россия и США могут остаться без авиасообщения

Россия и США могут остаться без авиасообщения




Лента новостей
Правительство увеличит пошлины на водительские права и загранпаспорт - 12:48 Правительство увеличит пошлины на водительские права и загранпаспортВ Кемерово опознаны останки 60 погибших - 12:48 В Кемерово опознаны останки 60 погибшихВ сети появилось видео, как «летающая тарелка» свалилась с небес на проезжую часть - 12:46 В сети появилось видео, как «летающая тарелка» свалилась с небес на проезжую частьМилонов: Санкции укрепляют суверенитет России - 12:42 Милонов: Санкции укрепляют суверенитет РоссииКириленко против сокращения «черного списка» российских артистов - 12:39 Кириленко против сокращения «черного списка» российских артистовМасштабная операция в Берлине: эвакуируют больницы и министерства - 12:18 Масштабная операция в Берлине: эвакуируют больницы и министерстваВ войска ЮВО отправились первые команды новобранцев из Волгоградской области - 12:14 В войска ЮВО отправились первые команды новобранцев из Волгоградской областиПарубий исключил возможность досрочных парламентских выборов в Украине - 12:11 Парубий исключил возможность досрочных парламентских выборов в УкраинеСиноптики обещают сильный ветер и грозу в Москве  - 12:07 Синоптики обещают сильный ветер и грозу в Москве Луценко предлагает помочь добросовестным родителям - 12:04 Луценко предлагает помочь добросовестным родителямАнастасие Кочервей симпатичны сразу три парня - 11:56 Анастасие Кочервей симпатичны сразу три парняНа Луганщине в ходе обстрела погиб боец ВСУ, еще один получил ранения - 11:46 На Луганщине в ходе обстрела погиб боец ВСУ, еще один получил раненияРози Хантингтон-Уайтли отметила день рождения с Джейсоном Стэтхэмом и их сыном Джеком: фото - 11:42 Рози Хантингтон-Уайтли отметила день рождения с Джейсоном Стэтхэмом и их сыном Джеком: фотоКим Кардашьян с сестрами закрывают магазин, с которого начался их семейный бизнес - 11:29 Ким Кардашьян с сестрами закрывают магазин, с которого начался их семейный бизнес
Последние новости
Группа ABBA воссоединится при помощи цифровых технологий? - 14:18 Группа ABBA воссоединится при помощи цифровых технологий? Вена призвала расследовать «дело Скрипалей» с международными механизмами - 14:00 Вена призвала расследовать «дело Скрипалей» с международными механизмами Хороший жилой комплекс – каким он должен быть? - 13:53 Хороший жилой комплекс – каким он должен быть? Шойгу проинспектировал ход подготовки к параду Победы - 13:39 Шойгу проинспектировал ход подготовки к параду Победы Расстрелянный «всушниками» легендарный Т-34 возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) - 13:32 Расстрелянный «всушниками» легендарный Т-34 возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна» - 13:28 Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна» Татьяна Рудакова на прощания сказала пару слов каждому из участников - 13:25 Татьяна Рудакова на прощания сказала пару слов каждому из участников В России резко упал рейтинг доверия Путину - 13:21 В России резко упал рейтинг доверия Путину Проект Testing Hypotheticals получил гран-при конкурса Lexus Design Award 2018 - 13:11 Проект Testing Hypotheticals получил гран-при конкурса Lexus Design Award 2018 Шарлиз Терон набрала 23 килограмма, чтобы сыграть роль многодетной матери - 13:00 Шарлиз Терон набрала 23 килограмма, чтобы сыграть роль многодетной матери Райффайзенбанк отказался связывать сбой своих сервисов с Роскомнадзором - 12:49 Райффайзенбанк отказался связывать сбой своих сервисов с Роскомнадзором Россия уступила Китаю в рейтинге стран с привлекательным гражданством - 12:49 Россия уступила Китаю в рейтинге стран с привлекательным гражданством Минкомсвязи предлагает россиянам подавать заявление в загс за год до брака - 12:49 Минкомсвязи предлагает россиянам подавать заявление в загс за год до брака
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"