Расстрелянный «всушниками» легендарный Т-34 возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО)

Поврежденный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 после восстановления возглавит Парад Победы 9 мая в Луганске.

Об этом журналистам рассказал президент мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталий Кишкинов, известный среди мотоциклистов как «Прокурор».

Напомним, в ночь на 17 апреля ВСУ нанесли артиллерийский удар по району Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая.

В результате обстрела получил повреждения танк времен Великой Отечественной войны, который должен был принять участие в Параде Победы 9 мая, а также четыре единицы военной техники Народной милиции ЛНР.

Кишкинов напомнил, что, согласно поручению исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, подготовкой к параду техники времен Великой Отечественной войны занимаются «Ночные волки» совместно с Народной милицией Республики.

«Работа, безусловно, будет выполнена вся на 100%, а может, даже перевыполнена, потому что стоит прямое указание верховного главнокомандующего — главы Республики о том, что парад Победы должна возглавить колонна техники победителей 1945 года», — отметил Кишкинов.

Он рассказал, что «Ночные волки» уже восстановили пострадавшие от ночного обстрела ВСУ две противотанковые пушки ЗИС-2 и ЗИС-3, принимавшие участие в Великой Отечественной войне.

«Силами ремонтных подразделений ЛНР ведутся семимильными шагами восстановительные работы техники к параду Победы», — отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

«Я могу со 100% гарантией заявить, что наша техника Победы пройдет 9 мая по главной площади Луганска», — заявил он.

Командир ремонтного взвода Евгений Степаненко рассказал, что в ходе обстрела со стороны ВСУ танк Т-34 получил множество повреждений.

«Во время артобстрела со стороны ВСУ пострадала ходовая часть танка, опорные катки, двигатель, система охлаждения и смазки двигателя. Сейчас ведутся упорные работы по восстановлению, и уже около 50% трудоспособности танка восстановлено», — сообщил он.

Степаненко пояснил, что ремонт танка осложняется отсутствием необходимых запчастей, однако пообещал, что «на ходу» танк будет уже на следующей неделе.