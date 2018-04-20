Райффайзенбанк отказался связывать сбой своих сервисов с Роскомнадзором

Утром 20 апреля у Райффайзенбанка произошел сбой сервисов, из-за которого была прервана работа банкоматов и системы онлайн-банкинга, сообщил банк в своем Twitter около 08:00 по московскому времени.

После этого там же несколько раз появлялись сообщения о том, что работа по устранению неполадок по-прежнему продолжается.

Такие памятки сейчас дают клиентам в «Райффайзенбанке». Фото нашего читателя pic.twitter.com/CicUcPicfk

— TJ (@tjournal) 20 апреля 2018 г.

В Райффайзенбанке утверждают, что сбой не имеет никакого отношения к предпринимаемым Роскомнадзором мерам по блокировке мессенджера Telegram, в рамках которых было заблокировано множество IP-адресов, используемых «третьими» сайтами.

Наблюдаются сложности в работе некоторых сервисов банка. Мы приносим свои извинения за неудобства. Наши специалисты активно работают над скорейшим устранением. pic.twitter.com/SMB7MsjPET

— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 20 апреля 2018 г.

Однако в соцсетях выдвигается иная версия. Так, гендиректор Freeely Михаил Климарев написал в телеграм-канале «ЗаТелеком», что, поскольку сервисы Райффайзенбанка доступны из-за границы и через VPN, причиной сбоя, вероятно, является как раз блокировка Роскомнадзора.

Напомним, блокировать связанные с Telegram IP-адреса Роскомнадзор начал с 16 апреля. С этого дня реестр запрещенных сайтов пополнился почти 19 млн адресов популярных облачных сервисов, активно используемых и другими компаниями. В частности, на сбои в работе жаловались представители мессенджера Viber.