Райффайзенбанк устранил сбой банкоматов и онлайн-сервисов

Райффайзенбанк сообщил об устранении технического сбоя, из-за которого в течение сегодняшнего дня его банкоматы и онлайн-сервисы не работали.

«Все банковские сервисы работают в штатном порядке. Мы понимаем, что создали немало трудностей, и хотели бы еще раз принести извинения за произошедшее», — говорится в сообщении кредитной организации, которое цитирует РИА Новости.

Напомним, о техническом сбое в работе сервисов Райффайзенбанка стало известно рано утром. Пресс-служба банка поначалу сообщила о том, что проблемы будут устранены в кратчайшие сроки, однако спустя несколько часов они все еще сохранялись.

В банке опровергли связь между случившимся и действиями Роскомнадзора, который блокирует IP-адреса в попытке пресечь работу мессенджера Telegram.