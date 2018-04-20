Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Спустя всего месяц после так называемых “выборов президента РФ” рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился на семь процентов. Об этом сообщают российские СМИ.Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), до выборов этот показатель неизменно рос.Эксперты отмечают, что на падение рейтинга Путина повлияла трагедия в Кемерово.Стоит добавить, что лидером российского рейтинга недоверия к власти является известный своими неадекватными высказываниями и не менее скандальными поступками Владимир Жириновский.