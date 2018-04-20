Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет, — Лавров

Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии не существует. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции со специальным представителем Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Мы с нашими друзьями из ООН едины в том, что военного решения сирийской проблемы не существует. Очевидно, что любые попытки реализовать подобный сценарий чреваты самыми негативными последствиями как для самой Сирии, так и для региональной международной стабильности», — сказал министр.

Он отметил, что была выражена серьёзная обеспокоенность тем, что оппозиционеры, которые представляют так называемую национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил, призвали США, Британию и Францию «продолжить свои военные действия агрессивного характера и распространить военную операцию на всю территорию Сирии».

Лавров также указал на то, что удар США и союзников по Сирии осложнил работу де Мистуры.