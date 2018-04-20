Россия и США могут остаться без авиасообщения

Москва не исключает, что в связи с визовой блокадой, которую выстраивают в отношении российских граждан власти США, страны могут остаться без авиационного сообщения, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.В министерстве положение с выдачей разрешений на въезд назвали "крайне удручающим". Официальный срок ожидания собеседования, который в августе 2017-го увеличили до 85 дней, теперь составляет восемь месяцев. Обращаться за визами становится бессмысленно, констатируют во внешнеполитическом ведомстве."Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", — говорится в сообщении.В МИД подчеркнули, что подобные ограничения нарушают российско-американское Соглашение о воздушном сообщении от 1994 года, которое предусматривает заблаговременное предоставление всех необходимых документов персоналу воздушных судов.