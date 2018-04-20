Россия уступила Китаю в рейтинге стран с привлекательным гражданством

В опубликованном компанией Henley & Partners рейтинге стран с самым привлекательным гражданством Россия второй год подряд занимает 63-е место. Об этом сообщает РБК.

Всего в рейтинге участвовало 209 стран. Эксперты анализировали внутренние и внешние факторы - благоприятна ли для получения гражданства та или иная страна, масштаб экономики страны, уровень развития человеческого потенциала, возможность кратковременных безвизовых поездок из этой страны за границу, безвизового проживания и работы за рубежом. На рейтинг также повлияли продолжительность жизни в стране, развитая система образования и благосостояние граждан.

В первую пятерку вошли Франция, Германия, Исландия, Дания и Нидерланды. Все страны с индексом выше 75%, кроме Великобритании, вошедшие в группу паспортов наивысшей категории, являются членами Евросоюза.

Составители рейтинга отнесли российский паспорт к высокой категории привлекательности. Из стран бывшего Советского Союза в группу стран с высокой привлекательностью гражданства вошли Украина (80-я строчка) и Грузия (84-е место). Молдавия заняла 73-е место.

По привлекательности гражданства Россию обогнали большинство латиноамериканских стран - Аргентина (36-е место), Уругвай (44-е), Венесуэла (62-е), так как их жители могут свободно въезжать в Шенгенскую зону. Китай занял 59-е место.

Худшими паспортами составители рейтинга стали иракский, афганский и сомалийский.