«Ростелеком» столкнется с трудностями при исполнении «закона Яровой»

Исполнение «закона Яровой» в части хранения текстовых сообщений, записей разговоров, изображений, аудио- и видеофайлов, будет «затруднительным» из-за сертифицированного оборудования, которого на рынке не хватает. Об этом ТАСС сообщили в «Ростелекоме»

«В связи с нехваткой на рынке сертифицированного оборудования и с учетом масштаба инфраструктуры компании «Ростелекому» будет затруднительно выполнить требования правил», — сообщили агентству в компании.

В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что считают новые правила компромиссными, и уточнили уровень затрат на их реализацию – 35-40 млрд рублей.

Новые правила хранения операторами данных в соответствии с «законом Яровой» вступают в силу с 1 июля 2018 года. Операторов обязали сохранять записи междугородных и международных телефонных переговоров, разговоров по радиотелефонной, спутниковой и иной связи и текстовые сообщения граждан РФ в течение шести месяцев. Переданные через интернет сообщения должны будут храниться 30 суток.

В начале марта глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что исполнение «закона Яровой» потребует десятков миллиардов рублей. Затраты на исполнение «закона Яровой» МТС оценивали в 43 млрд рублей, МГТС — в пределах 17 млрд рублей, «ВымпелКом» — в 63 млрд рубле, «ЭР-Телеком Холдинг» — приблизительно в 50 млрд рублей.