Рози Хантингтон-Уайтли отметила день рождения с Джейсоном Стэтхэмом и их сыном Джеком: фото

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм

Рози Хантингтон-Уайтли, ставшая мамой в июне прошлого года, фотографиями своего сына Джека поклонников балует очень редко, да и со своим 50-летним возлюбленным Джейсоном Стэтхэмом она снимков в своих соцсетях тоже публикует крайне мало. Однако день рождения — это прекрасный повод для того, чтобы порадовать подписчиков кадрами из личной жизни, тем более если праздник удался.

18 апреля модели исполнился 31 год, по этому поводу она решила устроить небольшое торжество. Праздник Хантингтон-Уайтли отметила в кругу семьи и друзей, о чем поклонники модели узнали из ее Instagram.

Рози Хантингтон-Уайтли с сыном Джеком

Днем модель провела время со своим сыном и возлюбленным, а уже вечером встретилась с друзьями, чтобы как следует отметить праздник. Сменив джинсы и свитер на черное мини-платье от Isabel Marant и босоножки на каблуках, модель отправилась на вечеринку в свою честь.

Лучший день рождения, — прокомментировала она один из снимков.

Судя по фото, отвлечься от материнских будней и немного расслабиться звезде удалось — праздничное настроение ей удалось передать просто отлично.

Рози Хантингтон-УайтлиДжейсон СтэтхэмФото из Instagram Рози Хантингтон-Уайтли