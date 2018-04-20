Сборная РФ по хоккею проиграла первый матч после смены тренера

Российская хоккейная сборная потерпела поражение в вынесенном в Ярославль матче Чешских хоккейных игр (Евротура), уступив команде Швеции со счетом 1:2, передает РБК. Это была первая игра сборной РФ после того, как пост ее главного тренера покинул Олег Знарок.

На лед ярославской «Арены-2000» не вышли хоккеисты столичного ЦСКА и казанского «Ак Барса», которые отсутствуют из-за участия в финальной серии Кубка Гагарина, и капитан петербургского СКА Павел Дацюк.

От шведской команды шайбы забросили нападающий новосибирской «Сибири» Патрик Закриссон и форвард «Мальме» Фредрик Хэндемарк, единственную в ответ — капитан сборной РФ Евгений Дадонов.

Теперь российским хоккеистам предстоит сыграть два матча Евротура в Пардубице — с финнами (21 апреля) и чехами (22 апреля).

После ухода Олега Знарка, который продолжит работать на турнирах консультантом, сборную РФ по хоккею возглавил Илья Воробьев.