Седокова намекнула на новый роман

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вновь заинтриговала своей личной жизнью. На гала-ужине премии «Муз-ТВ» певица появилась в сопровождении известного в светских кругах фотографа Даниила Величко.

Вместе с фотографом Даниилом Величко Седокова посетила гала-ужин «Муз-ТВ», где ее объявили номинанткой на звание "Лучшее видео года" по версии премии "МУЗ-ТВ". Певица непринужденно улыбалась и позировала, всячески давая понять, что рядом с ней находится ее мужчина.

Позднее она опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок Величко, под которым описала все произошедшее на вечере и поблагодарила всех за поддержку, в особенности загадочного "его". «Знаете, если бы меня еще полгода назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала – нет! Только что, я была номинирована на премию МУЗ-ТВ в категории «Лучшее женское видео года». Я возвращаюсь домой в самой красивой машине на свете, там спят мои любимые дети и у меня самая потрясающая работа на Земле. У меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе! Он! И все только лучшее впереди, я знаю! Спасибо тебе, Боженька, и спасибо вам, моя инста-семья! Мы сделали это, мы – сила», – подписала публикацию Анна.

Поклонники исполнительницы поздравили ее с номинацией и отметили, что Седокова и Величко хорошо смотрятся вместе и выглядят счастливой парой.

Фото: Instagram / @annasedokova