Сегодня состоялось награждение участников Чемпионата дружественных армий государств-участников СНГ «Командирские старты»

По результатам легкоатлетической эстафеты победителем стала команда Вооруженных Сил Республики Беларусь, второе место заняла команда Вооруженных Сил Республики Узбекистан, третье место – команда Вооруженных Сил Российской Федерации.

Также по итогам первого дня соревнований 1 место в плавании вольным стилем на дистанции 100 м и 200 м заняли представители команды Вооруженных Сил Российской Федерации – подполковник Алексей Замятин и капитан Георгий Ларин, на дистанции 300 м вольным стилем с результатом 3,39,8 победителем стал представитель Вооруженных Сил Республики Беларусь Егор Саханчик.

По результатам прошедшего во второй день Чемпионата турнира по стрельбе из штатного и табельного оружия победителями в выполнении упражнения ПМ-1 и ПМ-2 стали представители сборной команды ВС РФ – подполковник Сергей Маков и капитан Георгий Ларин, также 1 место в выполнении упражнения ПМ-3 с результатом 280 очков занял представитель ВС Республики Казахстан капитан Нурболат Искаков.

Команды призеры были награждены Кубками и дипломами, а участники – медалями и грамотами.