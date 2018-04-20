Шарлиз Терон набрала 23 килограмма, чтобы сыграть роль многодетной матери

Американская актриса и фотомодель Шарлиз Терон рассказала об эксперименте, который она произвела над собственным телом, когда снималась в комедийной картине "Талли". Для того, чтобы полностью перевоплотиться в многодетную мать, Терон набрала двадцать три килограмма.Это, по словам актрисы, было довольно непросто — Шарлиз Терон призналась, что она еще никогда в жизни не ела так много вредной еды, в частности — жирных и переработанных продуктов."Я хотела ощущать то же, что должна была ощущать моя героиня. И, знаете, меня ждал своеобразный сюрприз — поправившись, я почувствовала, как погрузилась в настоящую депрессию. Что, конечно, и не удивительно, если посмотреть на еду, которую я употребляла", — говорит актриса.Для того, чтобы наверняка набрать вес, Шарлиз заводила будильник и просыпалась среди ночи, чтобы хорошенько поесть. Усилия, в конце концов, не прошли даром — актриса набрала двадцать с лишним килограммов и смогла сниматься в "Талли" без грима.После съемок Терон похудела и вернулась к своему привычному весу. И это, по ее словам, было еще более сложно, чем набрать вес: "Ранее я уже проделывала что-то такое, но тогда мне было двадцать семь. Худеть в двадцать семь и в сорок два — очень разные вещи"