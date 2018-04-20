Шойгу проинспектировал ход подготовки к параду Победы

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал в подмосковном Алабино подготовку войск к параду Победы. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В сообщении сказано, что министр проверил совместную тренировку пеших расчетов, расчетов механизированной колонны и парадный строй авиации. Это была последняя совместная тренировка на парадной площадке в подмосковном Алабино. Сегодня вечером техника механизированной парадной колонны передислоцируется в Москву, где 26 апреля и 3 мая пройдут еще две тренировки, а 6 мая в 10:00 мск на Красной площади пройдет генеральная репетиция.

В этом году по по Красной площади в честь 73-летия Победы в параде примут участие более 12 тысяч человек и свыше 120 единиц техники, включая новейшие образцы. Колонна будет состоять из 33 парадных расчетов. В нее вошли действующие военные, курсанты, воспитанники военучилищ, представители различных силовых ведомств. Уже во второй раз в параде примет участие расчет «Юнармии». Также по Красной площади пройдет сводный женский батальон из учащихся нескольких военных вузов.

В механизированной колонне пройдут более 120 единиц техники (в прошлом году было 114 единиц). Среди них бронетранспортеры «Ракушка», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», стратегические «Ярс». Впервые над Красной площадью пролетят два истребителя Су-57.