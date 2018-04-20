Сильнейшая с начала года магнитная буря удивила ученых

20 апреля 2018 года, в пятницу, сильнейшая за последние четыре месяца магнитная буря накрыла нашу планету.

Это явление стало неожиданным даже для ученых – специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Источник пишет о том, что причиной является не вспышка на нашем небесном светиле, а изменение скорости солнечного ветра – она повысилась почти в два раза. Сотрудники лаборатории пока не могут дать точную информацию по поводу того, сколько именно будет длиться эта магнитная буря, но полагают, что своего пика она уже достигла и теперь пойдет на спад.