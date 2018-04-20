Силуанов не исключил национализацию попавших под санкции предприятий

Министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Весенней встречи МВФ и Всемирного банка в пятницу заявил, что правительство не планирует национализировать «Русал», но не исключает этот вариант в случае с другими предприятиями, попавшими под санкции США.

«Как принцип поддержки — можем, наверно, рассматривать и национализацию за какую-то символическую сумму с тем, чтобы сохранить производство, трудовой коллектив и так далее. В целом, может рассматриваться, если собственники попали под санкции», — цитирует ТАСС его слова.

Вместе с тем министр отметил, что правительство пока не видит необходимости в выделении спецстатьи в бюджете для помощи подсанкционным компаниям.

«Мы говорим о поддержке из бюджета, но косвенными методами через закупки продукции. Пока мы не видим необходимости (в отдельной статье расходов в бюджете — прим. ред.)», — сказал он.

Ранее Минфин США ввёл санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В числе попавших под санкции бизнесменов — глава Газпрома Алексей Миллер, основатель «Базового элемента» Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг, акционер «Сибура» и совладелец банка «Россия» Кирилл Шамалов, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие.

На фоне этого рынок акций в России резко упал. Наибольший урон был нанесен бумагам «Русала», En+ и Сбербанка. Также подешевели и другие акции на Московской бирже.

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