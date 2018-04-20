Синоптики обещают сильный ветер и грозу в Москве 

Синоптики предупредили, что 21 апреля в Москве ожидается сильный ветер и гроза, сообщает РИА Новости.

По данным главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, следует, что порывы ветра в субботу достигнут показателя 17—20 метров в секунду, также она информирует москвичей о грозе.

Позднякова сообщила, что ближе к вечеру в регионе пойдет дождь, существует вероятность грозы, которая вызовет от 2 до 5, а в некоторых районах даже до 10 миллиметров осадков. Однако температура воздуха в Москве повысится и будет около плюс 14—16 градусов.

До этого синоптики предупреждали о возможном образовании сугробов в регионе в субботу, 21 апреля.