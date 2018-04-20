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Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» мало машин


Добавлено: 20 апр 2018 в 10:04, Категория: Украина
Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» мало машин

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 30/50;

КПВВ «Марьинка» — 10/50;

КПВВ «Новотроицкое» — 5/0;

КПВВ «Гнутово» — 0/20.

Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 44,1 тысячи человек и более 5,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» -10310 человек и 1205 транспортных средств;

«Марьинка» — 10825 человек и 1800 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8557осиб и 1525 транспортных средств;

«Гнутово» — 5025 человек и 1137 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9415 человек.


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Добавлено: 20 апр 2018 в 10:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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