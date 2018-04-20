Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» мало машин

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/50;
КПВВ «Марьинка» — 10/50;
КПВВ «Новотроицкое» — 5/0;
КПВВ «Гнутово» — 0/20.
Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 44,1 тысячи человек и более 5,6 тысячи транспортных средств:
«Майорское» -10310 человек и 1205 транспортных средств;
«Марьинка» — 10825 человек и 1800 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8557осиб и 1525 транспортных средств;
«Гнутово» — 5025 человек и 1137 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9415 человек.