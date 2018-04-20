СМИ назвали причину блокировки Telegram ФСБ

18 апреля сотрудник 12-го центра ФСБ (курирует в том числе вопросы СОРМ) Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором разъяснил, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании Павла Дурова запустить на основе мессенджера «полностью неконтролируемую финансовую систему». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, чью подлинность подтвердил федеральный чиновник, топ-менеджер одного из операторов связи и собеседник издания в одной из околоправительственных организаций.

«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <...>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <…>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы», — говорится в письме, подписанном Романом Антипкиным.

Документ прислан адресатам с почты в домене 12center.ru. Источник РБК сообщил, что Антипкин неоднократно представлял 12-й центр ФСБ на различных совещаниях. Например, по реализации «закона Яровой».

«Все врут, девушка, я никаких комментариев не даю и не понимаю, о чем вы говорите», - заявил по телефону Антипкин журналисту РБК, спросившему о его роли в истории с блокировкой мессенджера.

В Центре общественных связей ФСБ и Павел Дуров на запрос РБК пока не ответили.