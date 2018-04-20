СМИ: подать заявление в ЗАГС можно будет за год до регистрации брака

Министерство связи и массовых коммуникаций России предлагает разрешить подавать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации брака. Об этом пишет газета «Известия».

В настоящее время россияне подают заявление за месяц или максимум за полгода. По мнению ведомства, это неудобно ни ЗАГСам, ни гражданам.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту также отмечается, что из-за большого числа желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, в действующей норме имеется и коррупциогенная составляющая.

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Россияне стали чаще вступать в брак

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще вступать в брак. В прошлом году число браков в России выросло почти на 64 тысячи. В 2016 году было заключено около 986 тыс. браков, в то время как в 2017 — почти 1,05 млн.

В конце прошлого года Президент России Владимир Путин также подписал закон, упрощающий процедуру подачи заявления на регистрацию брака в электронной форме. Теперь при подаче заявления в ЗАГС в электронной форме через не нужно будет представлять одновременно с заявлением скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян не хотят роскошной свадьбы. Лишь 9% россиян считают необходимым устраивать пышное свадебное торжество. Среди респондентов, оценивающих своё материальное положение как хорошее или очень хорошее, доля готовых к большим свадебным тратам выше — 19 процентов. При этом в целом 77 процентов опрошенных уверены, что к расходам на свадьбу надо подходить разумно.

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