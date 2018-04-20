СМИ узнали истинные сроки начала проверки студии Серебренникова

Проверка расходов АНО «Седьмая студия» — проекта режиссера Кирилла Серебренникова — велась Федеральной службой безопасности с весны 2016 года, передает РБК со ссылкой на письмо Минкультуры в ФСБ. Министерство передало спецслужбе всю сохранившуюся отчетность студии.

В частности, министерство культуры направило в ФСБ копии трех соглашений о предоставлении бюджетных средств «Седьмой студии» и «отчеты о фактических расходах, творческие отчеты и первичные документы» (821 лист).

Передача бумаг мотивировалась «целями проверки использования субсидий» и была осуществлена главой департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры Андреем Малышевым в адрес заместителя начальника управления Службы по защите конституционного строя ФСБ генерал-майора Николая Михайлова.

Эксперты считают, что вмешательство спецслужбы могло стать катализатором для начала уголовного преследования Серебренникова. По словам руководителя аналитического департамента Центра политических технологий Татьяны Становой, сам Минкульт мог быть разве что триггером в этом процессе, поскольку у ведомства «сложные взаимоотношения с силовиками».

Напомним, фигурантам «дела Серебренникова» вменяется мошенничество со 133 млн рублей государственных субсидий, выданных «Седьмой студии» в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа» по популяризации современного искусства. Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России ведет оперативное сопровождение расследования.